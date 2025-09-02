Pretežno sunčano i toplije nego juče, uveče naoblačenje

RTV pre 2 sata
Pretežno sunčano i toplije nego juče, uveče naoblačenje

NOVI SAD - Vremenska prognoza 2. septembar 2025. Biće pretežno sunčano i 3, 4 stepena toplije nego juče. Uveče se očekuje postepeno naoblačenje, pa bi u noći između utorka i srede na severu zemlje ponegde moglo biti kiše i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Ujutru temperatura od 9 do 18, tokom dana od 30 stepeni do 34 stepena. U Beogradu sunčano, uz 33 stepena u najtoplijem delu dana.

Utorak: Sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Uveče postepeno umereno naoblačenje sa zapada, koje će tokom noći na severu ponegde usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren, kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 18, a najviša od 30 do 34 stepena. Sreda:Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, lokalno izraženijim. Vetar slab
