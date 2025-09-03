Putin odgovorio Trampu: Ima dobar smisao za humor

Ruski predsednik Vladimir Putin pohvalio je Trampov smisao za humor tokom konferencije za novinare u Pekingu, nakon što je američki predsednik sugerisao da Si Đinping "kuje zaveru protiv" Amerike sa Putinom i Kim Džong Unom.

Upitan o Trampovom komentaru, Putin je rekao da Tramp ima "dobar smisao za humor". Dodao je da svi koji su prisustvovali ekonomskom samitu u Kini imaju dobro mišljenje o Trampu. "Niko nije rekao ništa negativno o sadašnjoj američkoj administraciji", rekao je. "Svi koje sam sreo podržali su naš sastanak u Ankoridžu i izrazili nadu da će Trampov stav dovesti do okončanja vojnog sukoba, tako da nema ironije ni šale", dodao je. Upitan da li planira da uskoro ugosti