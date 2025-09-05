Vremenska prognoza za Srbiju: sunčano i toplo do utorka, zatim zahlađenje i kiša

Naslovi.ai pre 18 minuta

Danas pretežno sunčano i toplo sa temperaturama do 33 stepena; od srede postepeno zahlađenje i kišni periodi sredinom septembra.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme sa jutarnjim temperaturama od 10 do 19 stepeni i najvišim dnevnim do 33 stepena. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, a uveče u Vojvodini skretanje na severozapadni pravac. Beta RTS Telegraf

Na severu i zapadu zemlje mogući su lokalni pljuskovi zbog slabljenja hladnog fronta, dok će u Vojvodini krajem dana i tokom noći biti umereno naoblačenje. Vikend donosi osveženje sa svežijim vazduhom i povremenim pljuskovima, najviše na zapadu. Mondo Alo Danas

Prognoza za naredne dane ukazuje na toplo vreme sa temperaturama oko 30 do 33 stepena do utorka, nakon čega se očekuje postepeno zahlađenje i naoblačenje sa kišnim periodima sredinom septembra, sa padom temperature na 29°C i kišnim periodima u četvrtak. Lokalni pljuskovi mogući su ponegde u brdsko-planinskim predelima. I Love Zrenjanin RTV Novi Pazar Pressek