Studenti najavili novi veliki protest u Beogradu

Pravda pre 3 sata  |  Nova.rs
Studenti najavili novi veliki protest u Beogradu

Studenti u blokadi najavili su novi veliki protest u Beogradu zbog policijske represije u Novom Sadu.

Kako se navodi na Instagram profilu studenata u blokadi, protest će biti održan u ponedeljak, 8. septembra u 14 časova ispred Vlade Srbije pod sloganom „Indeks je jači od pendreka“. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Samoorganizovana grupa studenata - Blokada (@studenti_u_blokadi) Studenti su na Instagramu objavili ilustraciju plana protesta, u kojem je prva tačka Vlada Srbije, zatim Palata pravde, zgrada Jedinice za obezbeđenje određenih
Moj Novi Sad pre 3 sata
Bujanovačke pre 4 sati
Vesti online pre 4 sati
Serbian News Media pre 4 sati
Radio 021 pre 6 sati
Danas pre 14 sati
Vlada SrbijeNovi Sad

