Studenti najavili novi veliki protest u Beogradu: “U ponedeljak sve staje”

Vesti online pre 7 sati  |  Fonet (P. V.)
Studenti u blokadi najavili su novi veliki protest u Beogradu zbog policijske represije u Novom Sadu.

Kako se navodi na Instagram profilu studenata u blokadi, protest će biti održan u ponedeljak, 8. septembra u 14 časova ispred Vlade Srbije pod sloganom „Indeks je jači od pendreka“. Studenti su na Instagramu objavili ilustraciju plana protesta, u kojem je prva tačka Vlada Srbije, zatim Palata pravde, zgrada Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata i na kraju Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova.
