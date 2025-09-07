Studenti zakazali novi protest

Bujanovac, 7. septembar 2025. Studenti u blokadi najavili su novi veliki protest u Beogradu. Protest će biti održan u ponedeljak, 8. septembra u 14 časova ispred Vlade Srbije pod sloganom „Indeks je jači od pendreka“, navodi se na Instagram profilu Studenati u blokadi. View this post on Instagram A post shared by Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi) Objavljen je plan protesta, u kojem je prva tačka Vlada Srbije, zatim Palata pravde,