U PONEDELJAK SVE STAJE: Studenti najavili novi protest u Beogradu

Studenti u blokadi Univerziteta u Beogradu najavili su protest "Indeks je jači od pendreka" ispred Vlade Srbije u ponedeljak, 8. septembra, u 14 časova.

Oni su u objavi na društvenim mrežama poručili: "U ponedeljak sve staje. Vidimo se". Takođe su podelili i ilustraciju plana protesta, u kojem je prva tačka Vlada Srbije, zatim Palata pravde, zgrada Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata i na kraju Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata - Blokada (@studenti_u_blokadi)