Studenti najavili protest “Indeks jači od pendreka” u centru Beograda

U ponedeljak, 8. septembra, studenti okupljeni u blokadi održaće protest pod nazivom “Indeks jači od pendreka” u centru Beograda.

Najavljeno je okupljanje u 14 časova ispred zgrade Vlade Srbije, nakon čega će uslediti šetnja do Palate pravde, zgrade Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, kao i do Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova. Studenti su putem društvenih mreža pozvali na masovno učešće, ističući da “Ponedeljak ne sme biti samo još jedan radni dan” i pozivajući na okupljanje na ulici.
