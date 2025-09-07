Studenti najavili novi protest: "U ponedeljak sve staje"

Studenti u blokadi održaće protest "Indeks jači od pendreka" u ponedeljak, 8. septembra u centru Beograda.

"U ponedeljak sve staje. Ponedeljak ne sme biti samo još jedan radni dan. Vidimo se na ulici", pišu studenti na Instagramu. Okupljanje je od 14 časova ispred zgrade Vlade Srbije. Šetaće se do Palate pravde do zgrade Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, kao i do Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova.