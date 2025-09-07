Studenti najavili novi protest: "U ponedeljak sve staje"

Radio 021 pre 7 minuta  |  021.rs
Studenti najavili novi protest: "U ponedeljak sve staje"

Studenti u blokadi održaće protest "Indeks jači od pendreka" u ponedeljak, 8. septembra u centru Beograda.

"U ponedeljak sve staje. Ponedeljak ne sme biti samo još jedan radni dan. Vidimo se na ulici", pišu studenti na Instagramu. Okupljanje je od 14 časova ispred zgrade Vlade Srbije. Šetaće se do Palate pravde do zgrade Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, kao i do Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

„Indeks je jači od pendreka“: Studenti najavili protest ispred Vlade Srbije

„Indeks je jači od pendreka“: Studenti najavili protest ispred Vlade Srbije

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeMinistarstvo unutrašnjih poslova

Društvo, najnovije vesti »

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 8. do 14. septembra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 8. do 14. septembra)

Pressek pre 6 minuta
Kako je Tramp razočarao istočnoevropske autokrate

Kako je Tramp razočarao istočnoevropske autokrate

Danas pre 12 minuta
Studenti najavili novi protest: "U ponedeljak sve staje"

Studenti najavili novi protest: "U ponedeljak sve staje"

Radio 021 pre 7 minuta
Letnji dan pred nama Potom sledi preokret, očekuju nas pljuskovi sa grmljavinom, evo i kada

Letnji dan pred nama Potom sledi preokret, očekuju nas pljuskovi sa grmljavinom, evo i kada

Dnevnik pre 12 minuta
Na današnji dan: Rođena kraljica Elizabeta, zarobljen Kapetan Koča, prvi put SAD nazvane "Ujka Sem"

Na današnji dan: Rođena kraljica Elizabeta, zarobljen Kapetan Koča, prvi put SAD nazvane "Ujka Sem"

Radio 021 pre 7 minuta