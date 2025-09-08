Policija napustila zgradu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Beta pre 50 minuta

Pripadnici policije napustili su zgradu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u kojoj su na poziv dekana Milivoja Alanovića, bili 13 dana, zbog navodne ugroženosti.

Većina zaposlenih nije želela da uđe u zgradu i drži ispite dok je policija u njoj.

Okupljeni ispred tog fakulteta ispratili su policiju uz povike: "Dabogda vas više nikad ne videli".

Ispred zgrade Filozofskog fakulteta u poslednje dve sedmice organizovani su studentski i građanski protesti, na kojima je policija u više navrata intervenisala protiv demonstranata.

(Beta, 08.09.2025)

Povezane vesti »

Policija napustila Filozofski fakultet u Novom Sadu

Policija napustila Filozofski fakultet u Novom Sadu

N1 Info pre 45 minuta
Policija napustila Filozofski fakultet u Novom Sadu: Počelo polaganje ispita (foto, video)

Policija napustila Filozofski fakultet u Novom Sadu: Počelo polaganje ispita (foto, video)

Blic pre 10 minuta
Policija napustila Filozofski fakultet nakon 13 dana (VIDEO)

Policija napustila Filozofski fakultet nakon 13 dana (VIDEO)

Luftika pre 25 minuta
Ispiti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu počeli uz prisustvo policije

Ispiti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu počeli uz prisustvo policije

Serbian News Media pre 45 minuta
Policija jutros napustila Filozofski fakultet u Novom Sadu

Policija jutros napustila Filozofski fakultet u Novom Sadu

Euronews pre 29 minuta
FOTO Policija napustila Filozofski fakultet u Novom Sadu nakon skoro dve nedelje

FOTO Policija napustila Filozofski fakultet u Novom Sadu nakon skoro dve nedelje

Nova pre 45 minuta
Počeli ispiti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: Interventna se povukla iz zgrade

Počeli ispiti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: Interventna se povukla iz zgrade

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Šta znači biti pismen u 21. veku

Šta znači biti pismen u 21. veku

BBC News pre 0 minuta
Policija napustila Filozofski fakultet u Novom Sadu

Policija napustila Filozofski fakultet u Novom Sadu

N1 Info pre 45 minuta
AKS zabrinuta zbog ugrožavanja ustavnih sloboda i prava građana

AKS zabrinuta zbog ugrožavanja ustavnih sloboda i prava građana

N1 Info pre 20 minuta
Zbor zdravstvenih radnika Srbije: Vučić odgovoran za represiju i osećaj nesigurnosti među građanima

Zbor zdravstvenih radnika Srbije: Vučić odgovoran za represiju i osećaj nesigurnosti među građanima

N1 Info pre 5 minuta
Stanković: Situacija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu se normalizuje

Stanković: Situacija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu se normalizuje

RTV pre 45 minuta