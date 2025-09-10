Uživo Francuska u haosu: Policija hapsi sve redom, ispaljen suzavac na srednjoškolce, upotrebljen i vodeni top (foto/video)

Najmanje 83 osobe su uhapšene na protestima koji se održavaju na oko 50 lokacija u Francuskoj, nakon imenovanja Sebastijana Lekornua za premijera.

Policija ispaljuje suzavac na srednjoškolce U proteste su se uključili i učenici srednjih škola, na koje je policija ispaljivala suzavac, pa je tako otežan pristup u oko 100 srednjih škola, a 27 ustanova je blokirano. Najnapetije je bilo ispred škole Elen Buše u 20. arondismanu u Parizu gde je izvršeno oko 30 hapšenja, dok je napeto u blizini Severne železničke stanice (Gar du Nor) u Parizu, gde policija potiskuje demonstrante u crnom, koji nose kapuljače i maske,