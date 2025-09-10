(Mapa): Čak 20 letnjih i 8 tropskih dana u septembru! A kad će konačno zahlađenje?! Neverovatna prognoza za početak jeseni

Blic pre 1 sat
(Mapa): Čak 20 letnjih i 8 tropskih dana u septembru! A kad će konačno zahlađenje?! Neverovatna prognoza za početak jeseni

Prvu i početak druge nedelje u septembru obeležila je smena sunca i oblaka uz visoke temperature za ovo doba godine, a i Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će u septembru 2025. biti do 20 letnjih i čak 8 tropskih dana sa temperaturom iznad 30 stepeni! U celoj Srbiji se očekuje da srednja temperatura vazduha bude do 2 stepena iznad višegodišnjeg proseka, od 18 do 21 stepen, a u planinskim predelima od 10 do 15 stepeni.

Prognozirana je srednja maksimalna temperatura od 25 do 27 stepeni u nižim predelima, u planinskim predelima od 15 do 20 stepeni, a srednja minimalna od 12 do 16 stepeni, na planinama od 7 do 11 stepeni. - Prognozira se od 15 do 20 letnjih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha većom od 25 stepeni u nižim predelima, a na planinama do 5 dana. U nižim predelima u većem delu Srbije prognozira se do osam tropskih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha većom od 30
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Mapa): Čak 20 letnjih i 8 tropskih dana u septembru! A kad će konačno zahlađenje?! Neverovatna prognoza za početak jeseni

(Mapa): Čak 20 letnjih i 8 tropskih dana u septembru! A kad će konačno zahlađenje?! Neverovatna prognoza za početak jeseni

Blic pre 1 sat
Vremenska prognoza za 10. septembar: Blagi pad temperature uz nepogode krajem dana

Vremenska prognoza za 10. septembar: Blagi pad temperature uz nepogode krajem dana

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Zašto novi, veliki trgovinski lanci ne dolaze u Srbiju

Zašto novi, veliki trgovinski lanci ne dolaze u Srbiju

Bloomberg Adria pre 4 minuta
Danas slavimo Mojseja Murina: Veliki svetac, običaj nalaže priznavanje grešaka

Danas slavimo Mojseja Murina: Veliki svetac, običaj nalaže priznavanje grešaka

Mondo pre 29 minuta
Ovim penzionerima od januara ček veći za 30.000 dinara: Tačan spisak povišica za najstarije sugrađane

Ovim penzionerima od januara ček veći za 30.000 dinara: Tačan spisak povišica za najstarije sugrađane

Alo pre 1 sat
Koliko košta legalizacija objekata? U jednom slučaju ne možete ni da pošaljete zahtev, a i takse možete da izbegnete

Koliko košta legalizacija objekata? U jednom slučaju ne možete ni da pošaljete zahtev, a i takse možete da izbegnete

Alo pre 1 sat
Prava jesen stiže tek posle ovog datuma! Šokantna prognoza: Čeka nas prava zima, evo kada da spremite sanke

Prava jesen stiže tek posle ovog datuma! Šokantna prognoza: Čeka nas prava zima, evo kada da spremite sanke

Alo pre 1 sat