(Mapa): Čak 20 letnjih i 8 tropskih dana u septembru! A kad će konačno zahlađenje?! Neverovatna prognoza za početak jeseni

Prvu i početak druge nedelje u septembru obeležila je smena sunca i oblaka uz visoke temperature za ovo doba godine, a i Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će u septembru 2025. biti do 20 letnjih i čak 8 tropskih dana sa temperaturom iznad 30 stepeni! U celoj Srbiji se očekuje da srednja temperatura vazduha bude do 2 stepena iznad višegodišnjeg proseka, od 18 do 21 stepen, a u planinskim predelima od 10 do 15 stepeni.

Prognozirana je srednja maksimalna temperatura od 25 do 27 stepeni u nižim predelima, u planinskim predelima od 15 do 20 stepeni, a srednja minimalna od 12 do 16 stepeni, na planinama od 7 do 11 stepeni. - Prognozira se od 15 do 20 letnjih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha većom od 25 stepeni u nižim predelima, a na planinama do 5 dana. U nižim predelima u većem delu Srbije prognozira se do osam tropskih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha većom od 30