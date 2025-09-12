Koliki je kurs evra danas u Srbiji: Ovo su vrednosti po kojim menjačnice danas prodaju valute

Mondo pre 19 minuta  |  Uroš Matejić
Zvanični srednji kurs evra danas iznosi 117,1731 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar jači je za 0,3 odsto i iznosi 99,8663 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru viši je za 0,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 6,4 odsto, a od početka godine za 12,6 odsto. BONUS VIDEO:
