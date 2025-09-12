Zelenski razgovarao sa Sikorskim o suzbijanju napada ruskih dronova

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je danas sa poljskim ministrom spoljnih poslova Radoslavom Sikorskim o suzbijanju napada ruskih dronova i izgradnji odbrambenog sistema, saopštila je kancelarija Zelenskog.

Zelenski je u razgovoru sa poljskim ministrom naglasio da je Ukrajina spremna da pomogne u suzbijanju ruskih bespilotnih letelica, izgradnji odbrambenog sistema i obuci poljskog vojnog osoblja, u okviru godišnjeg sastanka Jaltske evropske strategije (YES), platforme za debatu o evropskoj budućnosti Ukrajine i globalnom kontekstu, prenosi Ukrinform. „Ovo su teški dani. Uvek je teško tokom rata za Ukrajinu. A sada postoje izazovi i za Poljsku. Zahvalni smo što ste