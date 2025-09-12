Skače cena od oktobra: Evo za koliko će poskupeti grejanje

Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić izjavio je da će cena grejanja u Beogradu od oktobra poskupeti za nešto više od šest odsto, što će se videti u računima za novembar.

Prema njegovim rečima, građani Beograda će za prosečan stan od blizu 60 kvadrata imati uvećane račune za oko 600 dinara. - Oni koji su grejanje plaćali 8.600 dinara, sada će plaćati oko 9.200 dinara, dakle oko 600 dinara više za jedan prosečan stan od 60 kvadrata - rekao je Vukić za RTS. Rekao je da je sve spremno za početak zimske grejne sezone koja počinje 15. oktobra i dodao da Beogradske elektrane od 1. oktobra kreću sa funkcionalnim probama, naglasivši da se