Skače cena od oktobra: Evo za koliko će poskupeti grejanje

Pravda pre 2 sata
Skače cena od oktobra: Evo za koliko će poskupeti grejanje

Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić izjavio je da će cena grejanja u Beogradu od oktobra poskupeti za nešto više od šest odsto, što će se videti u računima za novembar.

Prema njegovim rečima, građani Beograda će za prosečan stan od blizu 60 kvadrata imati uvećane račune za oko 600 dinara. - Oni koji su grejanje plaćali 8.600 dinara, sada će plaćati oko 9.200 dinara, dakle oko 600 dinara više za jedan prosečan stan od 60 kvadrata - rekao je Vukić za RTS. Rekao je da je sve spremno za početak zimske grejne sezone koja počinje 15. oktobra i dodao da Beogradske elektrane od 1. oktobra kreću sa funkcionalnim probama, naglasivši da se
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Koliko će poskupeti grejanje u Beogradu?

Koliko će poskupeti grejanje u Beogradu?

Kamatica pre 29 minuta
Od oktobra poskupljuje centralno grejanje! Evo koliko će novca građani morati da izdvoje za tople radijatore

Od oktobra poskupljuje centralno grejanje! Evo koliko će novca građani morati da izdvoje za tople radijatore

Kurir pre 30 minuta
Stiže novo poskupljenje: Cena grejanja biće veća za šest odsto, evo koliko će iznositi račun za stan od 60 kvadrata

Stiže novo poskupljenje: Cena grejanja biće veća za šest odsto, evo koliko će iznositi račun za stan od 60 kvadrata

Nova pre 2 sata
Poskupljuje grejanje u Beogradu, građani pozvani na štednju

Poskupljuje grejanje u Beogradu, građani pozvani na štednju

Vreme pre 2 sata
Beograđani, evo koliki će biti računi za grejanje od oktobra

Beograđani, evo koliki će biti računi za grejanje od oktobra

B92 pre 2 sata
Veća cena od oktobra: Evo za koliko će poskupeti grejanje u Beogradu

Veća cena od oktobra: Evo za koliko će poskupeti grejanje u Beogradu

Mondo pre 3 sata
Direktor Beogradskih elektrana: Grejanje od oktobra skuplje za nešto više od šest odsto

Direktor Beogradskih elektrana: Grejanje od oktobra skuplje za nešto više od šest odsto

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSBeogradske elektrane

Društvo, najnovije vesti »

„Mere štednje jesu povod, ali nezadovoljstvo je šire“, Ivica Mladenović o protestima u Francuskoj

„Mere štednje jesu povod, ali nezadovoljstvo je šire“, Ivica Mladenović o protestima u Francuskoj

Mašina pre 0 minuta
Vučić uručio ugovore o radu zdravstvenim radnicima iz dijaspore: "Spremni da izdvojimo i više novca za povratak lekara"

Vučić uručio ugovore o radu zdravstvenim radnicima iz dijaspore: "Spremni da izdvojimo i više novca za povratak lekara"

Euronews pre 0 minuta
"Ne postoji veći dan i poklon od ovoga": Vučić i Lončar uručili ugovore o radu: Prijem za 18 medicinskih radnika koji su…

"Ne postoji veći dan i poklon od ovoga": Vučić i Lončar uručili ugovore o radu: Prijem za 18 medicinskih radnika koji su odlučili da se vrate u Srbiju (foto, video)

Blic pre 0 minuta
Ugovori o radu za 19 medicinskih radnika koji se iz inostranstva vraćaju u Srbiju

Ugovori o radu za 19 medicinskih radnika koji se iz inostranstva vraćaju u Srbiju

RTS pre 0 minuta
Protestni vikend u Novom Sadu: Skupovi i kontraskupovi

Protestni vikend u Novom Sadu: Skupovi i kontraskupovi

Radio 021 pre 0 minuta