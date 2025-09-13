Velika Britanija proširila sankcije Rusiji, na listi još tri osobe i 27 kompanija

Telegraf pre 10 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Velika Britanija proširila sankcije Rusiji, na listi još tri osobe i 27 kompanija

Velika Britanija je danas proširila svoju listu sankcija Rusiji i na listu dodala još troje ljudi i 27 kompanija, saopštilo je britansko Ministarstvo finansija.

Mere uključuju zamrzavanje imovine i zabranu poslovanja sa navedenim osobama i organizacijama, osim ako odobrenje ne izda britanska Uprava za sprovođenje finansijskih sankcija. Na listi su se našli brojni ruski proizvođači iz vojno-industrijskog sektora, među kojima su "Anozit", "Proton", "Brjanski hemijski zavod", "Sinvent", "Ikar", "Elekond" i "Poisk", kao i više fabrika i instituta poput "Mezona", "Zavoda Rekond" i "Saratovskog radiozavoda". Pored ruskih
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Zelenski: Putinov cilj je okupacija cele Ukrajine! Samo snažni odgovori mogu da nateraju Rusiju da odustane

Zelenski: Putinov cilj je okupacija cele Ukrajine! Samo snažni odgovori mogu da nateraju Rusiju da odustane

Kurir pre 26 minuta
Zelenski: Putin želi celu Ukrajinu, zaustaviće se tek kada mu ponestane goriva

Zelenski: Putin želi celu Ukrajinu, zaustaviće se tek kada mu ponestane goriva

Telegraf pre 1 sat
Vučić želi da bude kao Lukašenko – da li može?

Vučić želi da bude kao Lukašenko – da li može?

Radar pre 2 sata
Novi svetski haos

Novi svetski haos

Radar pre 2 sata
"Putinov cilj je okupacija cele Ukrajine": Zelenski nudi "suvo zlato" američkom predstavniku da zaustavi Rusiju: Staće tek kad…

"Putinov cilj je okupacija cele Ukrajine": Zelenski nudi "suvo zlato" američkom predstavniku da zaustavi Rusiju: Staće tek kad im nestane goriva

Blic pre 2 sata
Oboren ukrajinski dron koji je ciljao nuklearku u Smolensku

Oboren ukrajinski dron koji je ciljao nuklearku u Smolensku

Politika pre 1 sat
Zelenski: Detalji bezbednosne garancije za Ukrajinu već su na papiru

Zelenski: Detalji bezbednosne garancije za Ukrajinu već su na papiru

Telegraf pre 1 sat

Ključne reči

Velika BritanijaRusijaSankcije

Najnovije vesti »

Humanitarna kriza u Sudanu: Apel međunarodne zajednice za okončanje krize: Poziv na prekid sukoba

Humanitarna kriza u Sudanu: Apel međunarodne zajednice za okončanje krize: Poziv na prekid sukoba

Blic pre 16 minuta
Podignut najviši pravoslavni simbol u Srbiji: Krst od čelika visok čak 33 metra na vrhu Usovica kod Kraljeva (video)

Podignut najviši pravoslavni simbol u Srbiji: Krst od čelika visok čak 33 metra na vrhu Usovica kod Kraljeva (video)

Kurir pre 1 minut
Velika Britanija proširila sankcije Rusiji, na listi još tri osobe i 27 kompanija

Velika Britanija proširila sankcije Rusiji, na listi još tri osobe i 27 kompanija

Telegraf pre 10 minuta
„Policijski inspektor i agenti BIA su nam pretili i najavili hapšenja“: Niški studenti ipak „neće odustati“ od paralelnog…

„Policijski inspektor i agenti BIA su nam pretili i najavili hapšenja“: Niški studenti ipak „neće odustati“ od paralelnog skupa u vreme „protesta protiv blokada“

Danas pre 1 sat
Novi premijer Hutija obećao nastavak borbe protiv Izraela

Novi premijer Hutija obećao nastavak borbe protiv Izraela

Danas pre 1 sat