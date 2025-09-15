Netfliksova potresna drama osvojila šest nagrada Emi

B92 pre 14 minuta
Netfliksova potresna drama osvojila šest nagrada Emi

Netfliksova drama "Adolescencija", druga najgledanija mini-serija platforme svih vremena, osvojila 6 nagrada za televizijsku produkciju, a glumac Oven Kuper (15) postao najmlađi dobitnik ove nagrade.

Sa samo 15 godina, britanski glumac Kuper je nagrađen kao najbolji glumac u sporednoj ulozi u seriji ili TV filmu, u kojoj tumači lik školarca optuženog za ubistvo drugarice iz razreda, prenosi BBC. "Adolescencija" je, prema odluci Međunarodne akademije televizijske umetnosti i nauka, osvojila nagrade za mini-seriju, režiju i scenario, a osvojila je i tri nagrade za glumu. Kuper je u govoru ovo iskustvo nazvao "jednostavno tako nadrealnim". "Kada sam počeo da
