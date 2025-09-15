Topao septembarski dan, posle oblačnog jutra pretežno sunčano

Glas Zaječara pre 3 sata  |  Anđela Risantijević
Topao septembarski dan, posle oblačnog jutra pretežno sunčano
Ujutru oblačno, ponegde sa slabom kišom. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Temperatura do 27 stepeni, u Beogradu do 26 stepeni. U Srbiji će na severu i zapadu, posle umereno oblačnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano, a u ostalom delu zemlje ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, dok će od sredine dana biti suvo uz postepeno razvedravanje. Topao septemabarski dan Vetar će biti slab i umeren, ujutro i pre podne
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

RHMZ objavio prognozu za celu nedelju: Novo nevreme stiže nam već sutra

RHMZ objavio prognozu za celu nedelju: Novo nevreme stiže nam već sutra

Nova pre 15 minuta
U Srbiji danas posle oblačnog jutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni

U Srbiji danas posle oblačnog jutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni

NIN pre 1 sat
Stiže razvedravanje: Pretežno sunčano, ponegde sa slabom kišom

Stiže razvedravanje: Pretežno sunčano, ponegde sa slabom kišom

Vranje news pre 2 sata
Vremenska prognoza za Srbiju: Oblačno jutro sa kišom, popodne razvedravanje

Vremenska prognoza za Srbiju: Oblačno jutro sa kišom, popodne razvedravanje

Serbian News Media pre 2 sata
Vreme danas: Sunčano popodne u Srbiji

Vreme danas: Sunčano popodne u Srbiji

Danas pre 2 sata
VREME DANAS: Sveže jutro, toplo i vedro popodne

VREME DANAS: Sveže jutro, toplo i vedro popodne

Nedeljnik pre 3 sata
Leto se ipak vraća: U Srbiji se od ovog datuma očekuju 30+ temperature (GRAFIKON)

Leto se ipak vraća: U Srbiji se od ovog datuma očekuju 30+ temperature (GRAFIKON)

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Zaječarsrbijavreme

Društvo, najnovije vesti »

Mitić: Situacija na Medicinskom fakultetu u Nišu stabilna, sve spremno za 1. novembar

Mitić: Situacija na Medicinskom fakultetu u Nišu stabilna, sve spremno za 1. novembar

RTV pre 5 minuta
BLOG UŽIVO Na desetine traktora parkirano ispred Pokrajinske vlade u Novom Sadu: Počelo okupljanje građana i ispred Pravnog…

BLOG UŽIVO Na desetine traktora parkirano ispred Pokrajinske vlade u Novom Sadu: Počelo okupljanje građana i ispred Pravnog fakulteta

Nova pre 15 minuta
Prosečna penzija od januara do juna realno veća za 6,2 odsto nego pre godinu dana

Prosečna penzija od januara do juna realno veća za 6,2 odsto nego pre godinu dana

Blic pre 15 minuta
Crna rotkva i med – lekovitosti i recept

Crna rotkva i med – lekovitosti i recept

Danas pre 0 minuta
RHMZ objavio prognozu za celu nedelju: Novo nevreme stiže nam već sutra

RHMZ objavio prognozu za celu nedelju: Novo nevreme stiže nam već sutra

Nova pre 15 minuta