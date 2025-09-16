Broj ubijenih civila u Gazi povećan na 68, na desetine povređeno u napadu Izraela

GAZA - Broj civila ubijenih u današnjem u izraelskom napadu na Gazu povećan je na 68, a više desetina ljudi je povređeno, prenela je danas Al Džazira.

Mnogi povređeni civili su u kritičnom stanju. Napadi su bili usmereni na stambena područja, uključujući zone severozapadno od grada Gaze, naselja Al-Daradž i Al-Sabra, kao i centralni deo pojasa Gaze, uključujući izbeglički kamp u Deir al-Balahu. Navodi se da su se napadi nastavili i na druge lokacije u centralnom delu pojasa Gaze. Prema izveštajima više civila se još uvek nalazi ispod ruševina. Izrael nije komentarisao najnovije napade.