Danas svežije i vetrovito, za vikend i iznad 30 stepeni

Danas se, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), očekuje promenljivo oblačno, vetrovito i svežije, samo će na istoku i jugu Srbije ujutru biti oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a prestanak padavina uslediće tokom prepodneva.

Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, na istoku Srbije kratkotrajno i sa olujnim udarima. Vetar će kasnije posle podne biti u slabljenju. Najniža temperatura biće od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 24. U Novom Sadu će biti promenljivo oblačno, vetrovito i svežije vreme. Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, kasnije posle podne u slabljenju. Najniža temperatura biće oko 14 stepeni, a najviša dnevna oko 23 stepena. Idućih sedam