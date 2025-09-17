Danas osetno svežije, pre podne i kiša: Biće veoma vetrovito, temperatura tek koji stepen iznad 20

U Srbiji u sredu osetno svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima.

Više padavina očekuje se ujutro. Sredinom dana i posle podne očekuje se razvedravanje. Duvaće veoma jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 16 stepeni, maksimalna dnevna od 20 do 25°C. Vreme u Beogradu U Beogradu u sredu osetno svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima. Više padavina očekuje se ujutro. Sredinom dana i posle podne očekuje se razvedravanje. Duvaće veoma jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 14 stepeni, maksimalna dnevna 22°C.