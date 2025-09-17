Da li je ovo kraj leta

Vreme pre 26 minuta
Da li je ovo kraj leta

Naglo zahlađenje zahvatilo je od srede, 17. septembra, čitavu Srbiju. Da li to znači da je ovo kraj leta?

Vreme će širom Srbije biti oblačno, svežije i vetrovito, javljaju meteorolozi. Duvaće umeren, a povremeno i jak severozapdni vetar. Na istoku Srbije su mogući i olujni udari severca. Očekuje se zahlađenje za oko 10 stepeni u odnosu na juče, pa će u najtoplijem delu dana temperatura biti do 23 stepena. Dan će proći tek povremeno uz kraće sunčane periode, ali to ne znači da je ovo kraj suncu i letu. Od četvrtka se vraća sunčano i sve toplije vreme. U četvrtak će
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Vreme danas promenljivo oblačno, vetrovito i sveže

Vreme danas promenljivo oblačno, vetrovito i sveže

Nedeljnik pre 17 minuta
U Srbiji danas promenljivo oblačno, vetrovito i sveže

U Srbiji danas promenljivo oblačno, vetrovito i sveže

Vesti online pre 17 minuta
Oblačno, svežije i vetrovito: Temperatura do 10 stepeni niža nego juče

Oblačno, svežije i vetrovito: Temperatura do 10 stepeni niža nego juče

N1 Info pre 1 sat
Vremenska prognoza za sredu, 17. septembar 2025: Kiša na jugu i istoku, posle podne razvedravanje

Vremenska prognoza za sredu, 17. septembar 2025: Kiša na jugu i istoku, posle podne razvedravanje

Glas juga pre 42 minuta
Sreda u Sremskoj Mitrovici

Sreda u Sremskoj Mitrovici

Ozon pre 1 sat
Danas u Novom Sadu oblačnije, svežije i vetrovito

Danas u Novom Sadu oblačnije, svežije i vetrovito

Radio 021 pre 1 sat
Danas vetrovito, oblačno i svežije vreme

Danas vetrovito, oblačno i svežije vreme

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Naslovne strane za sredu, 17. septembar 2025. godine

Naslovne strane za sredu, 17. septembar 2025. godine

Beta pre 22 minuta
CLS ukazao da u materijalu za sednicu Skupštine Beograda opet nema Izveštaja o radu gradske uprave

CLS ukazao da u materijalu za sednicu Skupštine Beograda opet nema Izveštaja o radu gradske uprave

Beta pre 17 minuta
Virus je opet među nama

Virus je opet među nama

Vreme pre 1 minut
CLS: U materijalu za sednicu Skupštine Beograda opet nema Izveštaja o radu gradske uprave

CLS: U materijalu za sednicu Skupštine Beograda opet nema Izveštaja o radu gradske uprave

Nova pre 7 minuta
Vreme danas promenljivo oblačno, vetrovito i sveže

Vreme danas promenljivo oblačno, vetrovito i sveže

Nedeljnik pre 17 minuta