Da li je ovo kraj leta

Vreme će širom Srbije biti oblačno, svežije i vetrovito, javljaju meteorolozi. Duvaće umeren, a povremeno i jak severozapdni vetar. Na istoku Srbije su mogući i olujni udari severca. Očekuje se zahlađenje za oko 10 stepeni u odnosu na juče, pa će u najtoplijem delu dana temperatura biti do 23 stepena. Dan će proći tek povremeno uz kraće sunčane periode, ali to ne znači da je ovo kraj suncu i letu. Od četvrtka se vraća sunčano i sve toplije vreme. U četvrtak će