Da li je ovo kraj leta
Vreme pre 26 minuta
Naglo zahlađenje zahvatilo je od srede, 17. septembra, čitavu Srbiju. Da li to znači da je ovo kraj leta?
Vreme će širom Srbije biti oblačno, svežije i vetrovito, javljaju meteorolozi. Duvaće umeren, a povremeno i jak severozapdni vetar. Na istoku Srbije su mogući i olujni udari severca. Očekuje se zahlađenje za oko 10 stepeni u odnosu na juče, pa će u najtoplijem delu dana temperatura biti do 23 stepena. Dan će proći tek povremeno uz kraće sunčane periode, ali to ne znači da je ovo kraj suncu i letu. Od četvrtka se vraća sunčano i sve toplije vreme. U četvrtak će