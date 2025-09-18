VREME DANAS: Ujutru svežije, poslepodne otopljavanje

U Srbiji će danas ujutro biti sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, a posle podne na području Bačke i Srema uz umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije, kao i ponegde u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od pet stepeni do 14 stepeni, a najviša od 22 do 26 stepeni. U Beogradu će ujutru biti sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab do umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od osam do 11 stepeni, a najviša oko 24 stepena.