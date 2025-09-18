Letu u Srbiji nije kraj! Oglasio se RHMZ
Telegraf pre 4 sati | Telegraf.rs/Tanjug
Sutra će, nakon hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplije vreme, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda ( RHMZ).
Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 5 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29. U Beogradu će, nakon hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplije vreme. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Očekuje se da će najniža temperatura biti od 8 do 14 stepeni, a najviša dnevna oko 28. Idućih sedam dana biće pretežno sunčano vreme, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se za