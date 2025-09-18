Francuska blokirana!

Trideset ljudi je uhapšeno na protestima u Tuluzu, Brestu i Marseju, prema izveštaju francuske policije objavljenom u 8 časova ujutru.

Policija je takođe prijavila oko četrdeset blokada širom zemlje, prenosi BFM TV. U Francuskoj je za danas najavljeno 250 skupova povodom Dana društvene mobilizacije, a očekuje se između 600.000 i 900.000 demonstranata širom zemlje, izveštavaju francuski mediji. Prema procenama francuskog ministarstva unutrašnjih poslova danas se očekuje između 50.000 i 100.000 ljudi na protestima u Parizu, prenosi BFM TV. Sindikati su najavili masovno učešće prosvetnih radnika,