Predsednik Vučić najavio dva važna povećanja plata Dve profesije dobijaju i vanredno i redovno povećanje, a evo i kada

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upravo gostuje na "Blic" TV i tom prilikom je najavio povećanje plata od pet odsto za prosvetne i zdravstvene radnike od 1. oktobra.

- Učinili smo vam sve što ste tražili, ono što je veoma važno za građane sada, 1. oktobra, za 5 odsto dodatno, to je dodatno vanredno povećanje plata za prosvetne radnike. To je ono što je dogovoreno, ali je to svaki put vanredno. Svaki put je vanredno kada nije 1. januara. Dakle, to je drugo povećanje već vanredno koje je dogovoreno sa sindikatima, a koje deo njih nije želeo da poštuje. Ide 1. oktobra 5 odsto i za zdravstvene radnike, o čemu se malo govori, nisam