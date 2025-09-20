Narednih dana pretežno sunčano, od srede promena vremena

U Srbiji će danas, nakon svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, sa jutarnjom temperaturom od 8 do 16 stepeni, a najvišom dnevnom od 28 do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

I u Novom Sadu, posle svežeg jutra, tokom dana će biti pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim, jugoistočnim. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana - do subote, 27. septembra, do utorka (23. septembra) biće pretežno sunčano, ujutro sveže, a tokom dana toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko i malo iznad 30 stepeni. Od srede (24. septembra) očekuje se promenljivo oblačno i malo svežije, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.