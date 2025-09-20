Danas vojna parada na Novom Beogradu

Vojna parada pod nazivom "Snaga jedinstva" najavljena je za danas od 11 časova ispred Palate Srbije na Novom Beogradu povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, na paradi je angažovano oko 10.000 učesnika, biće prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata. U naletu ešelona vazduhoplovnih jedinica učestvovaće svi tipovi vazduhoplova poput MiG-29, "Orao", C-295 CASA, Mi-35M i H-145. Među brojnim sredstvima naoružanja i vojne opreme biće prikazani i raketni sistemi za protivvazduhoplovna dejstva "FK-3" i HQ-17,