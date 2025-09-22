POKS Leskovac: Predlog zakona “Svoj na svome” – za tajkune SNS

Pokret obnove Kraljevine Srbije GrO (POKS) Leskovac oštro je reagovao na predlog zakona „Svoj na svome“, koji je zapravo legalizacija nelegalne gradnje u režiji tajkuna Srpske napredne stranke.

Saopštenje penosimo u celini: Predsednik GrO POKS Leskovac, član Predsedništva i odbornik u skupštini grada Leskovca Saša Stevčić istakao je da vlast ovim zakonom „amnestira tajkune i kumove koji su godinama gradili bez dozvola, dok su pošteni građani plaćali takse i čekali papire“. Umesto rušenja nelegalnih objekata građevinske mafije, vlast im za simboličan iznos od 100 do 1000 evra omogućava da stotine hiljada kvadrata postanu legalni. To je šamar svakom