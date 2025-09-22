Serija snažnih zemljotresa potresla Svetu Goru

Poluostrvo Atos u Grčkoj rano jutros pogodila su čak četiri zemljotresa, a najjači je bio magnitude 5 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar je registrovan u Egejskom moru, na dubini od oko pet kilometara, približno 10 kilometara južno od manastira Hilandar. Za sada nema podataka o povređenima niti o materijalnoj šteti, a nije izdato ni upozorenje na mogućnost cunamija. Prema svedočenjima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC-a, potresi su se snažno osetili i u Nea Rodi, na ostrvu Amuljani, kao i u Sartiju.