Nato će se suočiti sa ruskim avionima u vazdušnom prostoru zemalja članica: Upozorenje iz Londona

Ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Ivet Kuper poručila je danas da će se zemlje NATO suočiti sa ruskim avionima koji lete u vazdušnom prostoru neke zemalja članica Alijanse.

Kuper je tokom obraćanja na sednici Saveta bezbednosti UN sazvane na zahtev Estonije nakon što su ruski avioni narušili vazdušni prostor te zemlje, rekla da ''Rusija nastavlja da krši najosnovnije obaveze prema Povelji UN eskaliranjem napada na Ukrajinu i nesmotrenim upadima u vazdušne prostore Poljske, Rumunije i Estonije''. Ona je ocenila da su, u najgorem slučaju, to namerni pokušaji potkopavanja teritorijalnog integriteta suverenih nacija i evropske