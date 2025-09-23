Najveću korist od Vučićevih mera za legalizaciju imaće SNS investitori: Gradili bez dozvola, sad će jeftino da ozakone divlju gradnju

Čim je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio novi zakon o legalizaciji nelegalnih objekata, u javnosti su krenule spekulacije da će najveću korist imati investitori bliski vlasti, koji su godinama gradili bez ikakvih dozvola.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, najavio je u nedelju novi zakon koji će pojednostaviti legalizaciju nelegalnih objekata i koji, kako je naglasio, nudi jednostavnu proceduru prijave i minimalne troškove – do 100 evra za većinu objekata. Stavlja se tačka i na nelegalnu gradnju, jer će ubuduće takvi objekti postati vlasništvo države. Aleksandra Sofronijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izjavila je da je zakon o legalizaciji spreman i o