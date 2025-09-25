Đurić sa Lavrovom u Njujorku: Srbija opredeljena za jačanje saradnje sa Rusijom

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić sastao se, tokom 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejem Lavrovom, a tom prilikom je istakao visok nivo bilateralnih odnosa i poručio da je Srbija opredeljena za jačanje saradnje sa Ruskom Federacijom.

Ministar Marko Đurić je naglasio da Srbija pridaje važnost kontinuiranim kontaktima na najvišem i visokom nivou, osvrnuvši se na nedavni susret dvojice predsednika u Pekingu, prilikom kojeg je potvrđena spremnost za očuvanje srpsko-ruskih veza i dalji razvoj odnosa, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Zahvalio je Rusiji na principijelnom stavu i podršci po pitanju odbrane teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, naglasivši da