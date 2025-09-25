Đurić sa Lavrovom u Njujorku: Srbija opredeljena za jačanje saradnje sa Rusijom

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Đurić sa Lavrovom u Njujorku: Srbija opredeljena za jačanje saradnje sa Rusijom

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić sastao se, tokom 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejem Lavrovom, a tom prilikom je istakao visok nivo bilateralnih odnosa i poručio da je Srbija opredeljena za jačanje saradnje sa Ruskom Federacijom.

Ministar Marko Đurić je naglasio da Srbija pridaje važnost kontinuiranim kontaktima na najvišem i visokom nivou, osvrnuvši se na nedavni susret dvojice predsednika u Pekingu, prilikom kojeg je potvrđena spremnost za očuvanje srpsko-ruskih veza i dalji razvoj odnosa, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Zahvalio je Rusiji na principijelnom stavu i podršci po pitanju odbrane teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, naglasivši da
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Generalni sekretar Saveta Evrope: Slažem se sa Vučićem, potrebno oživeti demokratski dijalog

Generalni sekretar Saveta Evrope: Slažem se sa Vučićem, potrebno oživeti demokratski dijalog

Blic pre 3 minuta
„Vučić u UN morao da demantuje Trumpovu izjavu o dogovorenom ratu njega i Kurtija“

„Vučić u UN morao da demantuje Trumpovu izjavu o dogovorenom ratu njega i Kurtija“

Nova pre 18 minuta
Državna sekretarka Jovanović u Njujorku na radnom doručku

Državna sekretarka Jovanović u Njujorku na radnom doručku

Danas pre 3 minuta
Srbija i Jordan jačaju veze: Potpisan sporazm o vizama, fokus na Expo 2027 i saradnji

Srbija i Jordan jačaju veze: Potpisan sporazm o vizama, fokus na Expo 2027 i saradnji

Serbian News Media pre 37 minuta
Srbija jača regionalne veze: SEECP ključan za stabilnost i EU integracije

Srbija jača regionalne veze: SEECP ključan za stabilnost i EU integracije

Serbian News Media pre 32 minuta
Srbija poziva na solidarnost: Jačanje regionalne saradnje ključno za bezbednost

Srbija poziva na solidarnost: Jačanje regionalne saradnje ključno za bezbednost

Serbian News Media pre 32 minuta
Lavrov: Ruski stav se jasno čuo

Lavrov: Ruski stav se jasno čuo

Vesti online pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNjujorkGeneralna skupština UNSergej LavrovPekingRusijaMarko Đurić

Politika, najnovije vesti »

Politiko: Rukovodstvo Evropske narodne partije raspravlja i o SNS

Politiko: Rukovodstvo Evropske narodne partije raspravlja i o SNS

N1 Info pre 52 minuta
Darko Glišić se vratio na posao u ministarstvo posle moždanog udara

Darko Glišić se vratio na posao u ministarstvo posle moždanog udara

N1 Info pre 17 minuta
Zabranjeno emitovanje predizbornog spota Srpske liste, Simić:pritisak na našu stranku

Zabranjeno emitovanje predizbornog spota Srpske liste, Simić:pritisak na našu stranku

RTV pre 17 minuta
Svečlja: Neovlašćeni preleti srpskih dronova nad Kosovom, Kfor učestvuje u istrazi

Svečlja: Neovlašćeni preleti srpskih dronova nad Kosovom, Kfor učestvuje u istrazi

N1 Info pre 47 minuta
Generalni sekretar Saveta Evrope: Slažem se sa Vučićem, potrebno oživeti demokratski dijalog

Generalni sekretar Saveta Evrope: Slažem se sa Vučićem, potrebno oživeti demokratski dijalog

Blic pre 3 minuta