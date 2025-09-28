Vučić večeras u Obrenovcu: Prisustvovaće skupu građana protiv blokada

Telegraf pre 29 minuta  |  Telegraf.rs/ Novosti
Vučić večeras u Obrenovcu: Prisustvovaće skupu građana protiv blokada
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić družiće se večeras sa građanima Obrenovca, na skupu slobodnih građana protiv blokada. Skup je zakazan od 17 sati. Podsetimo, širom Srbije danas će biti održani skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta sa početkom u 17 časova. (Telegraf.rs/ Novosti)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Skupovi "Građani protiv blokada" danas širom Srbije

Skupovi "Građani protiv blokada" danas širom Srbije

RTV pre 33 minuta
Skupovi "Građani protiv blokada" danas širom Srbije

Skupovi "Građani protiv blokada" danas širom Srbije

Telegraf pre 3 minuta
ANKETA: Podržavate li skupove „Građani protiv blokada“ iza kojih stoji aktuelni režim?

ANKETA: Podržavate li skupove „Građani protiv blokada“ iza kojih stoji aktuelni režim?

Zrenjaninski pre 49 minuta
Danas tri protesta u Nišu sa različitim porukama

Danas tri protesta u Nišu sa različitim porukama

Niške vesti pre 1 sat
“Pogledajmo se u oči”: Niški zborovi i studenti organizuju protest nedaleko od skupa pristalica SNS-a

“Pogledajmo se u oči”: Niški zborovi i studenti organizuju protest nedaleko od skupa pristalica SNS-a

Naissus info pre 1 sat
Nedelja u Srbiji: Naprednjaci ponovo na ulicama, kontraskupovi u nekim mestima

Nedelja u Srbiji: Naprednjaci ponovo na ulicama, kontraskupovi u nekim mestima

Vreme pre 2 sata
Danas u Novom Sadu skupovi pristalica vlasti i kontraskupovi građana i studenata: Ovo su lokacije

Danas u Novom Sadu skupovi pristalica vlasti i kontraskupovi građana i studenata: Ovo su lokacije

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeObrenovac

Društvo, najnovije vesti »

Povrat školarina samofinansirajućim studentima: Ko ima pravo na refundaciju i kako će izgledati isplata?

Povrat školarina samofinansirajućim studentima: Ko ima pravo na refundaciju i kako će izgledati isplata?

N1 Info pre 3 minuta
Saobraćaj na pruzi Valjevo-Kosjerić i dalje u prekidu zbog iskakanja cisterne iz šina

Saobraćaj na pruzi Valjevo-Kosjerić i dalje u prekidu zbog iskakanja cisterne iz šina

N1 Info pre 8 minuta
Bivša direktorka beogradske škole Josip Slavenski kaže da je ostavku podnela iz ličnih razloga

Bivša direktorka beogradske škole Josip Slavenski kaže da je ostavku podnela iz ličnih razloga

Beta pre 34 minuta
Zbog iskakanja iz šina dve cisterne s dizelom saobraćaj na pruzi kod Kosjerića i dalje u prekidu

Zbog iskakanja iz šina dve cisterne s dizelom saobraćaj na pruzi kod Kosjerića i dalje u prekidu

Beta pre 4 minuta
Sve o povratu školarina samofinansirajućim studentima: Ko ima pravo na refundaciju i kako će izgledati isplata?

Sve o povratu školarina samofinansirajućim studentima: Ko ima pravo na refundaciju i kako će izgledati isplata?

Danas pre 9 minuta