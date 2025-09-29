Sandu: Rezultati parlamentarnih izbora pokazali snažnu podršku evropskim integracijama

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Sandu: Rezultati parlamentarnih izbora pokazali snažnu podršku evropskim integracijama

Rezultati parlamentarnih izbora u Moldaviji pokazali su snažnu podršku evropskim integracijama, izjavila je danas predsednica Moldavije Maja Sandu. "Rezultati izbora predstavljaju pobedu za zemlju, a ne za jednu stranku", rekla je Sandu na konferenciji za novinare, prenosi Rojters.

Ona je kazala da joj je drago što je put Moldavije ka EU zagarantovan. "Zaista sam želela da Moldavci odlučuju o Moldaviji. Želim da Moldavija bude slobodna i demokratska zemlja", istakla je ona. Vladajuća moldavska proevropska Partija akcije i solidarnosti (PAS) osvojila je 46 odsto glasova na parlamentarnim izborima koji su održani u nedelju, saopštila je Centralna izborna komisija nakon prebrojanih više od 90 odsto glasova. Proruski Patriotski blok dobio je 27
Ključne reči

Parlamentarni izboriRezultati izboraRojtersEUIzboriMoldavija

