Plan je predat

Egipat i Katar, posrednici u naporima za okončanje rata u Gazi, potvrdili su da su dostavili palestinskoj militantnoj organizaciji Hamas plan američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata i "dan posle" u Pojasu Gaze.

Iz te dve zemlje je rečeno palestinska islamistička grupa obećala da ce ga "objektivno proučiti". "Egipat i Katar su predstavili Hamasu američki predlog za prekid vatre u Gazi, a pokret je potvrdio da objektivno proučava plan, preneo je danas televizijski kanal Al Kahera njuz, blizak egipatskim obaveštajnim službama, pozivajući se na neimenovani egipatski bezbednosni izvor. Prethodno je Hamas saopštio da će razmotriti mirovni plan američkog predsednika Donalda