"Putin bi bio lud da ih napadne, ali..."

Šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski poručio je danas da bi predsednik Rusije Vladimir Putin "bio lud ako bi napao NATO".

Ali, kako je dodao, "to što nije u stanju da osvoji ni Donbas" ne znači da ne može da napravi i sledeću katastrofalnu grešku poput napada na Ukrajinu - da napadne Alijansu. "Putin je napao Ukrajinu na osnovu super optimističkih pretpostavki i gadno se prevario. Ali to što nije u stanju da pobedi Donbas, a kamoli NATO, ne znači da ne može da napravi još jednu katastrofalnu grešku", kazao je Sikorski Trećem kanalu javnog Poljskog radija. Poljski ministar spoljnih