"Putin bi bio lud da ih napadne, ali..."

B92 pre 4 sati
Šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski poručio je danas da bi predsednik Rusije Vladimir Putin "bio lud ako bi napao NATO".

Ali, kako je dodao, "to što nije u stanju da osvoji ni Donbas" ne znači da ne može da napravi i sledeću katastrofalnu grešku poput napada na Ukrajinu - da napadne Alijansu. "Putin je napao Ukrajinu na osnovu super optimističkih pretpostavki i gadno se prevario. Ali to što nije u stanju da pobedi Donbas, a kamoli NATO, ne znači da ne može da napravi još jednu katastrofalnu grešku", kazao je Sikorski Trećem kanalu javnog Poljskog radija. Poljski ministar spoljnih
Putinov dekret: Poziv za regrutaciju za 135.000 ljudi

Večernje novosti pre 48 minuta
RTS pre 1 sat
Alo pre 1 sat
Politika pre 1 sat
RTV pre 2 sata
Beta pre 5 sati
Nova pre 4 sati
Blic pre 3 minuta
Sputnik pre 3 minuta
Blic pre 3 minuta
Blic pre 3 minuta
Kurir pre 3 minuta