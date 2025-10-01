Nije vaš život ugrožen nego fotelja

Radar pre 38 minuta  |  Biljana Willimon
Sećam se devedesetih. I tad vam je fotelja u ministarstvu bila slatka. O fotelji na Andrićevom vencu mogli ste samo da sanjate. U toj fotelji tad je sedeo neko protiv koga smo se takođe borili. Kao sada protiv vas. Kad je on pao s vlasti, fotelja je ostala. Danas u njoj vi sedite. Sutra će neko drugi. Pa treći. I tako redom.

Tvrdite da su protesti inscenirani – kako bi vama neko oduzeo život. Kakve morbidne misli vama padaju na pamet! Na ulicama su pošteni ljudi, a ne mafijaši, kakve vi šaljete da ih brutalno rasteruju. Vaš život nije ugrožen, već vaša fotelja na Andrićevom vencu, u centru Ćacilenda. A na svakoj konferenciji i gostovanju na te-veu, vi zakukavate – njima je cilj da mene ubiju. Zašto bismo to radili? I šta bismo time dobili? Nakon ovolikog insistiranja na ugroženosti
