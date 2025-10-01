Fon der Lajen: Sprečićemo Rusiju…

Evropska unija neće dozvoliti Rusiji da seje “podele i uznemirenost u našim društvima” rekla je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen danas na otvaranju neformalnog samita šefova država i vlada Unije u Kopenhagenu.

– Imali smo dronove u Poljskoj, imali smo upad u estonski vazdušni prostor – podsetila je fon der Lajen. Ona je dodala da Rusija nastoji da testira Evropu, ali takođe da “seje podele i uznemirenost” u njenim društvima. – Nećemo dozvoliti da se to dogodi – rekla je predsednica EK. Lideri EU sastaju se danas na neformalnom sastanku Evropskog saveta u Kopenhagenu, na kome će razgovarati o tome kako da ojačaju zajedničku odbranu Evrope i kako da podrže Ukrajinu.