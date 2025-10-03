Bela kuća povukla nominaciju Marka Brnovića za mesto ambasadora u Srbiji

BBC News pre 1 sat

GettyImages Mark Brnović (u sredini) na bejzbol utakmici u Finiksu, 2022.

Srbija na novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država čeka od januara 2025, a kako stvari stoje, najvišeg diplomatskog predstavnika Vašingtona još neće biti u Beogradu.

Bela kuća i predsednik Donald Tramp povukli su nominaciju Marka Brnovića, republikanca iz Arizone za ambasadora u Srbiji, piše u odluci objavljenoj na sajtu Komiteta za spoljne poslove američkog Senata.

Do objavljivanja ovog teksta, BBC na srpskom nije dobio odgovor Stejt departmenta o razlozima za povlačenje Brnovićeve nominacije.

Tramp je krajem marta nominovao Brnovića za mesto ambasadora u Srbiji.

Iako je nominacija u nadležni komitet Senata stigla oko mesec dana kasnije, proces odlučivanja nije ni počeo.

„Za vreme druge Trampove administracije imali smo najbrži proces potvrđivanja kandidata za Stejt department u poslednjih nekoliko decenija.

„Naš kandidat za ambasadora SAD u Srbiji čeka saslušanje u Odboru za spoljne poslove Senata", rečeno je u avgustu iz Stejt departmenta za BBC na srpskom.

Funkciju ambasadora SAD do januara i povratka Trampa u Belu kuću obavljao je Kristofer Hil.

Brnović je član Republikanske stranke, poreklom iz Srbije, a u Arizoni je obavljao funkciju državnog tužioca.

On nije jedini kandidat za ambasadora čiju nominaciju je povukla druga administracija predsednika Trampa.

Krajem marta, Bela kuća je povukla nominaciju Eliz Stefanik, članice Kongresa iz Njujorka, za ambasadorku u Ujedinjenim nacijama.

Stefanik je ostala bez nominacije kako bi republikanci sačuvali većinu u Predstavničkom domu Kongresa.

Na Balkanu, sem Srbije, SAD trenutno nemaju ambasadore ni u Bosni i Hercegovini, Kosovu i Hrvatskoj.

Kako se bira ambasador SAD?

Predsednik formalno podnosi ime nominovanog Senatu, a potom Odbor za spoljne odnose Senata razmatra predlog i može da održi saslušanje, stoji na sajtu Stejt departmenta.

Ako odbor odobri nominaciju, ona se upućuje na glasanje punom sastavu Senata.

Posle potvrde Senata, nominovani je zvanično imenovan i zatim može da preda akreditive zemlji domaćinu.

Tek kada se ovaj proces završi, kandidat ili kandidatkinja zvanično preuzima ambasadorsku funkciju.

