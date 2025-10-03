BBC vesti na srpskom

Bela kuća povukla nominaciju Marka Brnovića za mesto ambasadora u Srbiji

Još nisu poznati razlozi odluke o povlačenju Brnovićeve nominacije.

BBC News pre 1 sat
Mark Brnović (u sredini) na bejzbol utakmici u Finiksu, 2022.
GettyImages
Mark Brnović (u sredini) na bejzbol utakmici u Finiksu, 2022.

Srbija na novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država čeka od januara 2025, a kako stvari stoje, najvišeg diplomatskog predstavnika Vašingtona još neće biti u Beogradu.

Bela kuća i predsednik Donald Tramp povukli su nominaciju Marka Brnovića, republikanca iz Arizone za ambasadora u Srbiji, piše u odluci objavljenoj na sajtu Komiteta za spoljne poslove američkog Senata.

Do objavljivanja ovog teksta, BBC na srpskom nije dobio odgovor Stejt departmenta o razlozima za povlačenje Brnovićeve nominacije.

Tramp je krajem marta nominovao Brnovića za mesto ambasadora u Srbiji.

Iako je nominacija u nadležni komitet Senata stigla oko mesec dana kasnije, proces odlučivanja nije ni počeo.

„Za vreme druge Trampove administracije imali smo najbrži proces potvrđivanja kandidata za Stejt department u poslednjih nekoliko decenija.

„Naš kandidat za ambasadora SAD u Srbiji čeka saslušanje u Odboru za spoljne poslove Senata", rečeno je u avgustu iz Stejt departmenta za BBC na srpskom.

Funkciju ambasadora SAD do januara i povratka Trampa u Belu kuću obavljao je Kristofer Hil.

Brnović je član Republikanske stranke, poreklom iz Srbije, a u Arizoni je obavljao funkciju državnog tužioca.

On nije jedini kandidat za ambasadora čiju nominaciju je povukla druga administracija predsednika Trampa.

Krajem marta, Bela kuća je povukla nominaciju Eliz Stefanik, članice Kongresa iz Njujorka, za ambasadorku u Ujedinjenim nacijama.

Stefanik je ostala bez nominacije kako bi republikanci sačuvali većinu u Predstavničkom domu Kongresa.

Na Balkanu, sem Srbije, SAD trenutno nemaju ambasadore ni u Bosni i Hercegovini, Kosovu i Hrvatskoj.

Kako se bira ambasador SAD?

Predsednik formalno podnosi ime nominovanog Senatu, a potom Odbor za spoljne odnose Senata razmatra predlog i može da održi saslušanje, stoji na sajtu Stejt departmenta.

Ako odbor odobri nominaciju, ona se upućuje na glasanje punom sastavu Senata.

Posle potvrde Senata, nominovani je zvanično imenovan i zatim može da preda akreditive zemlji domaćinu.

Tek kada se ovaj proces završi, kandidat ili kandidatkinja zvanično preuzima ambasadorsku funkciju.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.03.2025)

BBC News
Prvi presek: Šta smo videli od Partizana i Zvezde u duplom kolu Evrolige

Prvi presek: Šta smo videli od Partizana i Zvezde u duplom kolu Evrolige

BBC News pre 10 sati
Tramp dao Hamasu rok do nedelje da prihvati mirovni plan

Tramp dao Hamasu rok do nedelje da prihvati mirovni plan

BBC News pre 4 sati
Beograđanin koji je plovio ka Gazi čeka na deportaciju iz Izraela

Beograđanin koji je plovio ka Gazi čeka na deportaciju iz Izraela

BBC News pre 3 satajoš 1 povezana
Srbija protiv Albanije u Leskovcu pred tek oko 6.500 ljudi, nova imena u timu

Srbija protiv Albanije u Leskovcu pred tek oko 6.500 ljudi, nova imena u timu

BBC News pre 10 sati
Nova pravila za ulazak u EU: Kako da se prijavim

Nova pravila za ulazak u EU: Kako da se prijavim

BBC News pre 11 sati
BBC News

Povezane vesti »

Bela kuća se predomislila: Povučena nominacija Marka Brnovića za novog ambasadora SAD u Srbiji

Bela kuća se predomislila: Povučena nominacija Marka Brnovića za novog ambasadora SAD u Srbiji

Nova pre 20 minuta
Tramp povukao nominaciju Marka Brnovića za ambasadora SAD u Beogradu

Tramp povukao nominaciju Marka Brnovića za ambasadora SAD u Beogradu

RTS pre 56 minuta
Tramp šokirao Srbiju: Promenjena odluka o američkom ambasadoru

Tramp šokirao Srbiju: Promenjena odluka o američkom ambasadoru

Mondo pre 55 minuta
Američka administracija povukla nominaciju Marka Brnovića za ambasadora u Srbiji

Američka administracija povukla nominaciju Marka Brnovića za ambasadora u Srbiji

RTV pre 1 sat
Povučena nominacija Marka Brnovića, tužioca koji je istraživao izbornu krađu u SAD 2020.

Povučena nominacija Marka Brnovića, tužioca koji je istraživao izbornu krađu u SAD 2020.

Nedeljnik pre 1 sat
Tramp šokirao Srbiju diplomatskim potezom: Ko će biti Hilov naslednik?

Tramp šokirao Srbiju diplomatskim potezom: Ko će biti Hilov naslednik?

Pravda pre 1 sat
Povučena nominacija Marka Brnovića za ambasadora SAD u Srbiji

Povučena nominacija Marka Brnovića za ambasadora SAD u Srbiji

Slobodna Evropa pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonBBCBela kućaDonald Tramp

Zabava, najnovije vesti »

Pevačica ostala udovica u 29.: Godini Sada podelila sliku sa pokojnim mužem i porukom ganula sve: "Njegova svetlost je…

Pevačica ostala udovica u 29.: Godini Sada podelila sliku sa pokojnim mužem i porukom ganula sve: "Njegova svetlost je obasjavala mrak"

Blic pre 51 minuta
Pevačica pokazala lice bez trunke šminke: Rodila četvrto dete u 38. godini, pa pokazala kako sada izgleda njen život (Foto)

Pevačica pokazala lice bez trunke šminke: Rodila četvrto dete u 38. godini, pa pokazala kako sada izgleda njen život (Foto)

Blic pre 16 minuta
Bivša žena našeg voditelja nakon razvoda živi punim plućima: Spakovala kofere i napustila Srbiju: Evo gde se nalazi, svi joj…

Bivša žena našeg voditelja nakon razvoda živi punim plućima: Spakovala kofere i napustila Srbiju: Evo gde se nalazi, svi joj poručuju da blista

Blic pre 20 minuta
Veliko slavlje u domu kulića! Marija sve obelodanila javno: ''Srce nam je puno''

Veliko slavlje u domu kulića! Marija sve obelodanila javno: ''Srce nam je puno''

Blic pre 1 sat
Stoja pokazala kako izgleda sa plavom kosom: Pevačicu jedva prepoznali: Lajkovi pljušte samo tako

Stoja pokazala kako izgleda sa plavom kosom: Pevačicu jedva prepoznali: Lajkovi pljušte samo tako

Blic pre 1 sat