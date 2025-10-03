Prvi sneg u Vlasotincu ove jeseni

Rešetka
Prvi sneg ove jeseni osvanulo je jutros na teritoriji vlasotinačke opštine. U brdsko–planinskom delu snežne padavine počele su sinoć, a visina snega trenutno iznosi između 15 i 20 centimetara.

Jutros su se zaboleli i krovovi kuća i zgrada u samom gradu, dok slab sneg i dalje pada. Na opštinskim putnim pravcima, kao i na regionalnom putu prvog B reda 39 prema Crnoj Travi, ima delova puta koji su trenutno neprohodni. Razlog su stabla čije je granje, otežalo od kiše i snega, palo na kolovoz i blokiralo prolaz. U Štabu za vanredne situacije opštine Vlasotince kažu da se tokom dana očekuje normalizacija saobraćaja i uklanjanje prepreka na putevima.
