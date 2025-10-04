NIS zatražio novo odlaganje američkih sankcija – odluka do 8. oktobra

Samo nekoliko dana pre isteka osmog odlaganja sankcija, NIS je Vašingtonu dostavio novi zahtev za produženje licence. Odluka mora biti doneta do 8. oktobra, javlja RTS

Naftna industrija Srbije je pre ponoći, vašingtonskoj administraciji predala dopunjen novi zahtev za odlaganje sankcija, saznaje RTS. Do sada su sankcije odlagane osam puta. Naftna industrija Srbije traži novu licencu, kako bi kompanija nastavila rad i posle 8. oktobra, kada ističe prethodno odlaganje pune primene sankcija koje Sjedinjene Američke Države uvode zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji. NIS je ovog meseca ponovio i zahtev za skidanje sa te liste