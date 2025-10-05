25 godina od 5. oktobra

25 godina od 5. oktobra

Danas se navršava 25 godina od velikih demonstracija u Beogradu kojima je 5. oktobra 2000. okončana vladavina Slobodana Miloševića.

Demonstracije u Beogradu izbile su pošto je Milošević odbio da prizna rezultate izbora za predsednika SR Jugoslavije. Na izborima 24. septembra 2000. Milošević je izgubio od kandidata DOS-a i lidera Demokratske stranke Srbije (DSS) Vojislava Koštunice. Demonstranti su na plato ispred tadašnje Savezne skupštine, a danas Doma Narodne skupštine Srbije, stigli iz čitave Srbije u kolonama automobila, autobusa i kamiona dugačkim desetine kilometara, probijajući
