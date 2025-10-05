Učesnik petooktobarskih promena iz Čačka kaže: Narod je tada izigran i krenuo je sunovrat - isto bi bilo i sad kad bi blokaderi ostvarili svoje ciljeve

RINA pre 36 minuta
Učesnik petooktobarskih promena iz Čačka kaže: Narod je tada izigran i krenuo je sunovrat - isto bi bilo i sad kad bi blokaderi ostvarili svoje ciljeve

Učesnik petooktobarskih promena iz Čačka kaže: Narod je tada izigran i krenuo je sunovrat - isto bi bilo i sad kad bi blokaderi ostvarili svoje ciljeve Danas je navršeno 25 godina od velikih demonstracija u Beogradu, prilikom kojih je Slobodan Milošević skinut sa vlasti, a za novog predsednika imenovan lider DOS-a, Vojislav Koštunica.

Jednu od vodećih uloga u ovim demonstracijama preuzeli su upravo Čačani. Na hiljada građana krenulo je sa raskrsnice puteva u Preljini a u dugoj koloni bili su autobusi, automobili, ali i bageri koji su stigli pred Skupštinu u Beogradu. - Ja sam učestvovao tada u promenama, krenuo sam sa ljudima. Pokajao sam se posle. Svi smo tada očekivali promene na bolje, a desilo se da su lešinari i lovci na fotelje isplivali na površinu i da je krenulo grabljenje za funkcije i
