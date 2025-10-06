MUP od danas pojačano kontroliše nepropisno korišćenje mobilnog telefona u saobraćaju

MUP od danas pojačano kontroliše nepropisno korišćenje mobilnog telefona u saobraćaju
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, u periodu od 6. do 12. oktobra ove godine, sprovodiće međunarodnu akciju "Fokus na putu", usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona od strane vozača, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza. Akcija će istovremeno biti sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL
