Uživo Putin se oglasio, ukrajinska vojska se povlači Kopnena "zver" gori na fontu (video)
Alo pre 1 sat
Sukob u Ukrajini, 1.323. dan.
Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da su ruske snage zauzele skoro 5.000 kvadratnih kilometara u Ukrajini 2025. godine i da je Moskva zadržala potpunu stratešku inicijativu na bojnom polju.