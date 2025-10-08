Uživo Putin se oglasio, ukrajinska vojska se povlači Kopnena "zver" gori na fontu (video)

Alo pre 1 sat
Uživo Putin se oglasio, ukrajinska vojska se povlači Kopnena "zver" gori na fontu (video)

Sukob u Ukrajini, 1.323. dan.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da su ruske snage zauzele skoro 5.000 kvadratnih kilometara u Ukrajini 2025. godine i da je Moskva zadržala potpunu stratešku inicijativu na bojnom polju.
RTV pre 40 minuta
Euronews pre 35 minuta
RTS pre 40 minuta
B92 pre 55 minuta
Politika pre 1 sat
Večernje novosti pre 40 minuta
Politika pre 6 sati
RTV pre 0 minuta
Danas pre 10 minuta
RTV pre 15 minuta
Euronews pre 10 minuta
Nova pre 15 minuta