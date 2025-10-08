Uživo Putin se oglasio, ukrajinska vojska se povlači Kopnena "zver" gori na fontu (video)

Sukob u Ukrajini, 1.323. dan.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da su ruske snage zauzele skoro 5.000 kvadratnih kilometara u Ukrajini 2025. godine i da je Moskva zadržala potpunu stratešku inicijativu na bojnom polju.