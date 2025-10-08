Vraća se Miholjsko leto, od ovog datuma i do 25 stepeni: Prognoza Slobodana Sovilja, evo kakva jesen nas čeka

Mondo pre 21 minuta  |  Ivana Lazić
Vraća se Miholjsko leto, od ovog datuma i do 25 stepeni: Prognoza Slobodana Sovilja, evo kakva jesen nas čeka

Meteorolog Slobodan Sovilj navodi da se krajem oktobra očekuju temperature i do 25 stepeni, a da zbog postepenog otapanja snega nema opasnosti od izlivanja reka.

Tokom prepodneva temperature u zemlji kretale su se od 8 stepeni u Velikom Gradištu do 14 stepeni na severu Vojvodine. Narednih dana, kaže, dnevne temperature biće prijatnije. "Očekujemo (najvišu dnevnu temperaturu) 21 stepen, i zaista će u većini mesta biti suvo. Oslabljeni prodor (vlažnog vazduha) koji nam stiže će u noći između četvrtka i petka usloviti lokalnu pojavu kratkotrajne kiše, i to u četvrtak uveče na severu, a tokom petka u noći kao izolovanu pojavu u
