Zdravko Šotra (1933 – 2025): Građevinski tehničar koji je stvarao filmsku i televizijsku istoriju

Bogati opus Zdravka Šotre čini više od 120 filmova i televizijskih ostvarenja, među kojima su nekada izuzetno popularni televizijski serijal „Obraz uz obraz“ i antologijski filmovi i serije „Braća po materi“, „Lajanje na zvezde“, „Više od igre“ i „Ranjeni orao“

Reditelj i scenarista Zdravko Šotra, autor više od 120 izuzetno gledanih filmova i televizijskih ostvarenja preminuo je u 93. godini. Po sopstvenom priznanju, koje je deo njegove knjige „Mojih 500 glumaca“, za pozorište ga je zainteresovala predstava „Šuma“ Aleksandra Ostrovskog, koju je gledao 1948. godine u Narodnom pozorištu, odnosno gluma Ljubiše Jovanovića. „Nekakav topao glas, plemeniti patos, suzdržani romantični naboj u njemu…Da ne dužim, kad sam izašao iz