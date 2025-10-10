Danas uglavnom oblačno, ponegde sa slabom kišom: Maksimalna temperatura 21 stepen

Danas će na severu Srbije biti pretežno sunčano, u ostalim predelima delimično oblačno, tokom jutra sa slabom kišom.

Prostran anticiklon sa zapada jača, širi svoj uticaj ka istoku, pa će tako narednih dana i u našem regionu vreme biti stabilno. Slabe padavine se očekuju još samo danas pre podne na jugu zemlje. U narednim satima će na severu biti delimično sunčano, uz oblačne periode, a na jugu moguća slaba kiša. Posle podne očekujemo razvedravanje u celoj zemlji. Vetar i dalje severni i seveozapadni, slab do umeren. Pojačan samo na istoku zemlje. Maksimalan temperaura od 16 do 21