Danas uglavnom oblačno, ponegde sa slabom kišom: Maksimalna temperatura 21 stepen

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Danas uglavnom oblačno, ponegde sa slabom kišom: Maksimalna temperatura 21 stepen

Danas će na severu Srbije biti pretežno sunčano, u ostalim predelima delimično oblačno, tokom jutra sa slabom kišom.

Prostran anticiklon sa zapada jača, širi svoj uticaj ka istoku, pa će tako narednih dana i u našem regionu vreme biti stabilno. Slabe padavine se očekuju još samo danas pre podne na jugu zemlje. U narednim satima će na severu biti delimično sunčano, uz oblačne periode, a na jugu moguća slaba kiša. Posle podne očekujemo razvedravanje u celoj zemlji. Vetar i dalje severni i seveozapadni, slab do umeren. Pojačan samo na istoku zemlje. Maksimalan temperaura od 16 do 21
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Pravo jesenje vreme pred nama

Pravo jesenje vreme pred nama

Ozon press pre 16 minuta
Danas oblačno vreme, temperatura do 21 stepen

Danas oblačno vreme, temperatura do 21 stepen

Novi magazin pre 31 minuta
Tokom dana sunčano, posle podne i uveče prolazno naoblačenje

Tokom dana sunčano, posle podne i uveče prolazno naoblačenje

Glas Zaječara pre 1 sat
Danas u Srbiji oblačno, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 21∘C

Danas u Srbiji oblačno, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 21∘C

Serbian News Media pre 1 sat
Prognoza RHMZ-a: Kakvo nas vreme očekuje danas?

Prognoza RHMZ-a: Kakvo nas vreme očekuje danas?

NIN pre 1 sat
Preko dana sunčano, uveče već preokret! Oglasio se RHMZ: Evo šta nas čeka za vikend

Preko dana sunčano, uveče već preokret! Oglasio se RHMZ: Evo šta nas čeka za vikend

Telegraf pre 1 sat
Kakvo nas vreme očekuje danas

Kakvo nas vreme očekuje danas

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Nastavak kampanje “Borkin zavet” u Vranju: Ljiljana Milić govori o snazi promene i ličnom isceljenju

Nastavak kampanje “Borkin zavet” u Vranju: Ljiljana Milić govori o snazi promene i ličnom isceljenju

OK radio pre 41 minuta
LSV: Vlasti u Zrenjaninu niko ne veruje po pitanju vode

LSV: Vlasti u Zrenjaninu niko ne veruje po pitanju vode

Radio 021 pre 41 minuta
Pokret Kreni-Promeni predao peticiju sa 3.500 potpisa da se hitno reši problem nedostatka tople vode u Institutu za majku i…

Pokret Kreni-Promeni predao peticiju sa 3.500 potpisa da se hitno reši problem nedostatka tople vode u Institutu za majku i dete

Danas pre 6 minuta
Pokret Kreni-Promeni predao peticiju sa 3.500 potpisa da se hitno reši problem nedostatka tople vode u Institutu za majku i…

Pokret Kreni-Promeni predao peticiju sa 3.500 potpisa da se hitno reši problem nedostatka tople vode u Institutu za majku i dete

Nova pre 6 minuta
Udruženje psihijatara: Oko 250.000 ljudi u Srbiji pati od depresije

Udruženje psihijatara: Oko 250.000 ljudi u Srbiji pati od depresije

N1 Info pre 21 minuta