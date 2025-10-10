Tramp: Nisam rešavao ratove zbog Nobelove nagrade, nego da spasim živote

N1 Info pre 33 minuta  |  Tanjug
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je sinoć da nije rešavao ratove da bi osvojio Nobelovu nagradu za mir, već da bi spasao živote, i naglasio da nema stav po pitanju eventualne palestinske državnosti. "Niko u istoriji nije zaustavio osam ratova u periodu od devet meseci, a ja jesam.

Ali, oni će da urade šta žele. Šta god da urade, u redu je. Nisam to radio zbog nagrade. Uradio sam to zato što sam spasio mnogo života", preneo je "Gardijan". Tramp je, istovremeno, izrazio optimizam u vezi sa rešavanjem preostalih pitanja koja nisu obuhvaćena prvim fazama sporazuma o primirju u Gazi, ali je istakao da ne želi da zauzme stav o budućoj palestinskoj državi. "Nemam stav o tome. Prihvatiću šta god oni budu dogovorili", naglasio je američki predsednik,
