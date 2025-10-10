Tramp: Nisam rešavao ratove zbog Nobelove nagrade, nego da spasim živote

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je sinoć da nije rešavao ratove da bi osvojio Nobelovu nagradu za mir, već da bi spasao živote, i naglasio da nema stav po pitanju eventualne palestinske državnosti. "Niko u istoriji nije zaustavio osam ratova u periodu od devet meseci, a ja jesam.

Ali, oni će da urade šta žele. Šta god da urade, u redu je. Nisam to radio zbog nagrade. Uradio sam to zato što sam spasio mnogo života", preneo je "Gardijan". Tramp je, istovremeno, izrazio optimizam u vezi sa rešavanjem preostalih pitanja koja nisu obuhvaćena prvim fazama sporazuma o primirju u Gazi, ali je istakao da ne želi da zauzme stav o budućoj palestinskoj državi. "Nemam stav o tome. Prihvatiću šta god oni budu dogovorili", naglasio je američki predsednik,